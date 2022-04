Concert Scène d’été Zacharie Defaut Band Lestiac-sur-Garonne, 2 juillet 2022, Lestiac-sur-Garonne.

Concert Scène d’été Zacharie Defaut Band Lestiac-sur-Garonne

2022-07-02 21:00:00 – 2022-07-02

Lestiac-sur-Garonne Gironde Lestiac-sur-Garonne

EUR Un quatuor blues-rock, aux riffs tantôt puissants et saturés, tantôt plus motown et pop anglaise. Pour ses compositions, le guitariste-chanteur-compositeur girondin, Zacharie Defaut, revendique des influences allant de Jimi Hendrix aux Beatles en passant par John Mayer, Gary Clark Jr, SRV, Gary Moore, Philip Sayce BB King, ou Eagles. Une pépite sonore née du premier confinement, diffusée par le label Hook Sounds records.

+33 5 56 72 32 34

la route production

Lestiac-sur-Garonne

