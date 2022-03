CONCERT SAXOPHONIQUE A SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES Saint-Julien-de-Concelles Saint-Julien-de-Concelles Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique Saint-Julien-de-Concelles 9 EUR Saxophonique : Un concert sensaxionnel ! le 19 mars 20h30 – Salle de la Quintaine à Saint-Julien-de-Concelles Comme nous le faisons régulièrement au cours de nos saisons, nous avons souhaité mettre à l’honneur l’un des instruments de l’orchestre : le saxophone. A cette occasion, le quatuor Lil’O Sax est invité à partager la scène pour vous faire découvrir cette famille d’instruments inventée par Adolphe Sax au milieu du XIXème siècle. Ce quatuor est implanté localement puisqu’il est formé de musiciens professionnels de la région. Les élèves de la classe de saxophone de l’école de musique Loire Divatte et leur professeure Blandine Aumon se joindront également à nous pour une soirée qui s’annonce riche en rencontres et en découvertes.

