Concert Saxophones et piano Saint-Gaultier Saint-Gaultier Catégories d’évènement: Indre

Saint-Gaultier

Concert Saxophones et piano Saint-Gaultier, 25 octobre 2022, Saint-Gaultier. Concert Saxophones et piano

Place de l’Hôtel de Ville Saint-Gaultier Indre

2022-10-25 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-26 Saint-Gaultier

Indre Saint-Gaultier La nouvelle saison musicale au restaurant les Chimères débute avec Jean-Marc Richard et Marc Copland pour un concert « L’étoffe des rêves », saxophones et piano. La nouvelle saison musicale au restaurant les Chimères débute avec Jean-Marc Richard et Marc Copland pour un concert « L’étoffe des rêves », saxophones et piano. +33 6 62 16 82 40 Les Chimères

Saint-Gaultier

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Saint-Gaultier Autres Lieu Saint-Gaultier Adresse Place de l'Hôtel de Ville Saint-Gaultier Indre Ville Saint-Gaultier lieuville Saint-Gaultier Departement Indre

Saint-Gaultier Saint-Gaultier Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-gaultier/

Concert Saxophones et piano Saint-Gaultier 2022-10-25 was last modified: by Concert Saxophones et piano Saint-Gaultier Saint-Gaultier 25 octobre 2022 Indre Place de l'Hôtel de Ville Saint-Gaultier Indre Saint-Gaultier

Saint-Gaultier Indre