Concert “Saxophone et Orgue” Retournac, 16 août 2021, Retournac. Concert “Saxophone et Orgue” 2021-08-16 20:45:00 20:45:00 – 2021-08-16 Place de la République Eglise St Jean Baptiste

Retournac Haute-Loire Retournac C’est l’unique concert de l’été avec David Decouchant au saxophone et Pierre Astor à l’Orgue. – de Bach à des jours plus récents.

Entrée libre, application des mesures sanitaires. Concert précédé d’une brève présentation historique de la collégiale romane http://www.ot-des-sucs.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

