Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord, le vendredi 3 juin à 16:00

L’ART DE L’ATTENTION II ———————– par Sebastián Sarasa Molina et Diane Schuh ### Improvisation à partir d’enregistrements bioacoustiques, pour saxophone et électronique en temps réel **Sebastián Sarasa Molina** est un saxophoniste engagé dans la création et l’interdisciplinarité. Diplômé d’un Master en improvisation-création et d’un DNSPM en saxophone, il s’intéresse particulièrement à la musique contemporaine et à l’improvisation libre, travaillant à la création d’œuvres originales pour saxophone avec des compositeurs et compositrices. **Diane Schuh** est musicienne et paysagiste expérimentale, doctorante contractuelle (université Paris 8 / Musidanse / CICM). Elle étudie des manières de faire jardin en tant que compositrice. Sa recherche explore notamment le potentiel pédagogique et opératoire du modèle de la symbiose dans l’élaboration de dispositifs de composition et d’écoute invitant à porter attention au vivant. _L’Art de l’attention II_ est une recomposition pour saxophone et électronique en temps réel de la pièce électroacoustique du même nom. Inspiré par les mots d’Anna Tsing qui invitent à « être attentif aux manières d’exister séparément et, en même temps, observer comment ces manières se tiennent les unes les autres grâce à des coordinations sporadiques, mais cruciales. » (Anna Tsing 2017), nous nous sommes mis à l’écoute des polyphonies du jardin de la MSH Paris Nord. L’observation des symbioses qui organisent le jardin et l’écoute des milieux sonores nous inspirent une pièce mixte dans laquelle l’écoute est au cœur des interactions. La pièce est un dispositif d’improvisation entre deux musiciens. À partir d’un substrat sonore enregistré au jardin, saxophone et électronique en temps réel interagissent et modifient la matière, produisent émergences, hybridations et morphologies, dans la construction d’une relation d’écoute qui se veut symbiotique. La pièce invite alors l’auditeur à pratiquer l’art de l’attention, à se mettre à l’écoute de micro-sons et de multiples polyphonies temporelles qui organisent un jardin sonore en mouvement. Durée 20 minutes suivi d’échanges avec le public _Accessibilité : Handicap moteur_ Inscription et programme complet de la journée à la MSH Paris Nord sur [[https://www.mshparisnord.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-2022/](https://www.mshparisnord.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-2022/)](https://www.mshparisnord.fr/event/rendez-vous-aux-jardins-2022/)

Entrée libre sur réservation

Rencontre scientifique et artistique au jardin de la MSH Paris Nord

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis Saint-Denis La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis



2022-06-03T16:00:00 2022-06-03T17:00:00