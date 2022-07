Concert – Sawadee en duo acoustique Orbey, 8 juillet 2022, Orbey.

Concert – Sawadee en duo acoustique

6 rue de la place Orbey Haut-Rhin Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg

2022-07-08 19:30:00 – 2022-07-08 22:00:00

Vous l’avez peut-être entendue chanter dans l’émission The Voice en 2018, Sawadee qui signifie « Bienvenu » en langue Thaï, performe dans la vallée de Kaysersberg pour notre plus grand plaisir ! En duo acoustique dans un style de musique issu du Rythm and Blues, venez profiter de son univers musical le temps d’une soirée.

Un concert à ne pas manquer pour bien débuter l’été et les vacances !

La réservation est souhaitable.

Concert Rythm and Blues avec le groupe Sawadee en duo acoustique.

+33 4 73 43 00 00

