Savigny-en-Sancerre Savigny-en-Sancerre Cher, Savigny-en-Sancerre Concert Savigny-en-Sancerre Savigny-en-Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Savigny-en-Sancerre

Concert Savigny-en-Sancerre, 14 novembre 2021, Savigny-en-Sancerre. Concert 2021-11-14 16:00:00 – 2021-11-14

Savigny-en-Sancerre Cher Savigny-en-Sancerre Concert avec Hervé Godon Ténor et Raphaël Crosnier Pianiste à l’église Saint Symphorien +33 2 48 78 50 90 Concert avec Hervé Godon Ténor et Raphaël Crosnier Pianiste à l’église Saint Symphorien ©municipalité Savigny en Sancerre dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Savigny-en-Sancerre Autres Lieu Savigny-en-Sancerre Adresse Ville Savigny-en-Sancerre lieuville 47.44191#2.80953