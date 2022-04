Concert Sauveterre-de-Béarn, 24 avril 2022, Sauveterre-de-Béarn.

Concert Sauveterre-de-Béarn

2022-04-24 – 2022-04-24

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Sauveterre-de-Béarn

A mi-chemin entre spectacle et recueillement, le chœur de chambre Il Momento Vocale vous propose un temps partagé tissé de chants, de musique, d’évocations poétiques et spirituelles.

Venez nombreux vous ressourcer, enfants, adultes, parents et amis afin de renouer des liens forts d’humanité.

+33 6 11 61 73 73

Office de Tourisme du Béarn des Gaves

Sauveterre-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-04-16 par