Concert Sauvage n°3 Théâtre de Carouge, 8 avril 2022, Carouge.

Concert Sauvage n°3

Théâtre de Carouge, le vendredi 8 avril à 21:00

Génie musical, sorcier du funk et provocateur aux talents infinis, Prince a métamorphosé le destin de la pop grâce à une voix et un charisme sans pareils. Lors de ce concert, GECA et l’hypnotique chanteur réunionnais Aurus (aka Bastien Picot) vous feront revivre les plus belles chansons de ce monstre sacré de la musique, entre gospel, jazz, rock, soul et classique. **AURUS** – voix AURUS, c’est un mirage moderne. L’incarnation de nos contradictions. AURUS aka Bastien Picot distille le Maloya de ses racines dans un écrin pop orchestral et percussif, rappelant Nakhane, Peter Gabriel ou Woodkid. Après des performances remarquées au MaMa Festival, au SAKIFO, au Bars en Trans ou encore aux Francofolies de la Réunion, AURUS devient artiste Révélation du Chantier des Francofolies pour l’année 2021 et Coup de coeur de la Confédération des Francofolies. **Flo Reichle** – batterie Prodigieux batteur, percussionniste et beat-maker suisse, Flo Reichle est un artiste talentueux et polyvalent qui a su s’immerger dans divers genres musicaux : jazz, musique brésilienne, afro et beatmaking. Son ouverture et son jeu énergique l’ont aidé à établir son propre univers sonore et lui ont valu les louanges de plusieurs artistes avec qu’il a pu collaborer. **Solistes du Geneva Camerata**

de 10.- à 25.-

Théâtre de Carouge Rue Ancienne 37a, 1227 Carouge GE Carouge



