Concert Sauvage #1 ⸱ Hommage à Radiohead Alhambra, 3 décembre 2021, Genève.

Concert Sauvage #1 ⸱ Hommage à Radiohead

Alhambra, le vendredi 3 décembre à 21:00

**Hommage à Radiohead** La spectaculaire rockeuse Karoline Rose se joint au Geneva Camerata pour dévoiler un hommage insolite au plus sensationnel rock band de notre temps, Radiohead ! Une performance inouïe qui fera dialoguer les célèbres chansons du légendaire groupe anglais avec des musiques issues d’univers lointains et insoupçonnés. **KAROLINE ROSE SUN** – voix et guitare électrique Karoline Rose est une guitariste rock virtuose qui épate ses auditeurs lors de chaque concert. Elle s’est produite comme guitariste avec de nombreux artistes et groupes de l’univers pop, hard rock et métal. Ces dernières années Karoline Rose a fait ses débuts dans les plus grands festivals de rock en Europe, tels que Rock en Seine, Les Trans Musicales, ou encore le Great Escape Festival, et s’est produite dans le cade de nombreuses tournées. Son nouveau projet, « Brutal Pop », a été encensé par la presse et le public à travers l’Europe. **NICOLAS DEFER** – batterie A l’âge de treize ans, il débute ses études de percussion et de batterie, à Paris. Petit à petit, Nicolas Defer étend ses horizons vers la pop, le funk, le hip hop, le reggae et la country music. Dès lors, il est invité à accompagner différentes « stars » des musiques actuelles : Mika, Julien Doré, Marina Kaye, Matt Simons, Brian Fraser Moore, Sofiane, Karoline Rose, ou encore Anne Marie. Ces dernières années, il est le batteur de rock et de métal que tous les groupes s’arrachent, et cela grâce à son charisme, sa créativité et ses connaissances dans de nombreux styles musicaux. **Solistes du Geneva Camerata**

de 10.- à 25.- CHF

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T21:00:00 2021-12-03T22:30:00