Bar-le-Duc Meuse Pour fêter les 50 ans de l’acb (et la fin de la saison !), on se lâche ! Les danseurs et DJ de la compagnie Kubilai Khan Investigations nous embarquent sur la piste avec un concert géant à ciel ouvert, un dance-floor participatif, pour tous ! Venez écouter ou danser sur des rythmes enfiévrés… et vous laisser entraîner par le plaisir communicatif de ce gros swing qui ne peut que vous titiller les hanches ! Avant la fête, la compagnie forme quelques complices pour créer une équipe de capitaines de bal qui viendra guider les danseurs aventureux sur la piste ! Participez à ces ateliers danse :

vendredi 10 juin de 18h à 20h et/ou samedi 11 juin de 11h à 13h

> rendez-vous devant le bar l’Atelier (place du marché couvert) * en cas de pluie, nous serons à l’abri ! +33 3 29 79 73 47 https://www.acb-scenenationale.org/ marie eve heer

