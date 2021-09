Haute-Goulaine Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine, Loire-Atlantique Concert Sara Isabelle ISPAS et Arthur LAGUETTE Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine Catégories d’évènement: Haute-Goulaine

Loire-Atlantique

Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine, le samedi 18 septembre à 20:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association des Amis du Château de Goulaine et le Château de Goulaine sont heureux d’accueillir deux jeunes prodiges, Sara Isabelle ISPAS au violon et Arthur LAGUETTE au piano, qui proposeront un programme variés de Beethoven à Ysaye en passant par Chopin et Grieg.

15€ à partir de 25 ans, 12€ adhérent de l’association des Amis de Goulaine, 10€ de 12 à 25 ans et gratuit pour les moins de 12 ans

2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T22:30:00

