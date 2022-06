Concert Sapristi !! COURT-CIRCUIT : Tankus The Henge Sedan, 11 juin 2022, Sedan.

Concert Sapristi !! COURT-CIRCUIT : Tankus The Henge Sedan

2022-06-11 – 2022-06-11

Sedan 08200

3 3 EUR 1, rue d’En Bas Château de Remilly-Aillicourt Sedan

Les Anglais de TANKUS THE HENGE bâtissent leur légende à coups de prestations scéniques survitaminées. Ils conquièrent le public à l’unanimité grâce à la débauche d’énergie et le talent de ces six bosseurs acharnés. Avec leur univers éclectique, savant mélange de rock, nourri au Rag Time, au New Orleans ou encore au Funk, le tout magnifié par des textes finement ciselés. Ils puisent leurs inspirations dans la vague anglaise des 60s mais aussi des artistes comme Tom Waits ou encore les Queen of the Stone age. Quand Dave Davies (The Kinks) les compare à « un mix entre les Kinks des débuts et Blur, le tout emmené par une voix sans pareil », le réalisateur Simon Wells parle « d’un carnaval de sons riches en énergie et en profondeur. »Emmené sur scène par la fougue et le sens du show de Jaz Delorean, pianiste-chanteur-acrobate du groupe et véritable bête de scène, Tankus the Henge marque les esprits en live. La formation s’est transformée au fil de son histoire en véritable rouleau-compresseur scénique, doublée d’une mécanique musicale de précision, s’appuyant notamment sur le groove d’un duo basse-batterie impressionnant, d’une section cuivre surpuissante, de riffs efficaces et enfin sur la voix rocailleuse de son chanteur.Ayant eu l’occasion d’y fouler quelques-unes des scènes les plus en vue tel Glastonbury, Boomtown ou encore le Club 100, les Londoniens ne manquent pas de fans prestigieux Outre-Manche.

Sedan

