Concert Sapristi !! COURT-CIRCUIT : One For U2 Sympho Donchery, 3 juillet 2022, Donchery.

2022-07-03 – 2022-07-03

Donchery 08350

3 3 EUR 15, rue Jean Jaurès Pôle Culturel de Donchery Donchery

« All For U2 » est la rencontre artistique entre le projet « One For U2 », trio acoustique créé par l’AME (pôle des pratiques musiques actuelles du territoire Ardennais) et le Conservatoire à Rayonnement Départemental Ardenne Métropole. Avec près d’une vingtaine de musicien(ne)s de tous âges sur scène, dont une section d’instruments à cordes dignes d’un orchestre symphonique, One for U2 est un projet ambitieux et singulier. Cette initiative novatrice propose à un large public la force émotionnelle et créative que représente le mélange de la musique classique et du rock au sein d’un trio acoustique et à travers les créations d’un groupe historique, au parcours artistique riche et magnifiquement populaire du groupe Irlandais U2.Un véritable travail de réarrangements de leurs titres phares et moins connus a été engagé pour l’occasion, avec la promesse d’un voyage unique à travers des paysages sonores et visuels dont le public ne pourra ressortir indifférent.

ass.sapristi@gmail.com +33 3 24 27 09 75 https://www.billetweb.fr/

