Château Rocan Sedan 08200 3 3 EUR Sedan Chester Remington (Rock – Psyché – Garage – Grunge / Reims) Véritable fusée sonore venue de Reims, Chester Remington joue un rock kaléidoscopique qui n’appartient qu’à lui. Aussi bien influencé par la British Pop des 60’s, le Grunge US 90’s ainsi que par le Garage ensorcelé Australien, le groupe a sorti en 2021 une poignée de titres remarqués. Porté par des concerts qui marquent les esprits, le ciré jaune s’apprête à déferler sur 2022. Préparez-vous car vous n’avez pas fini d’en entendre parler.The Jungle Shakers (Rock’n’Roll sauvage et ténébreux / Sedan) Ancré dans un univers « Rock’n’Roll à l’ancienne », The Jungle Shakers est un duo qui puise ses influences dans le rockabilly, le psychobilly old-school, la country, la folk, allant d’artistes comme Jerry Lee Lewis, en passant par Richard Hawley ou encore Tom Waits. Les 2 personnages « Boo Lee » (homme à tout faire, façon « one man band » : Guitare / Chant / Batterie aux pieds / Harmonica …) et « Le Kid » (contrebasse et chœurs) prônent ouvertement une musique roots, épurée, sauvage et efficace en se teintant volontiers d’histoires d’amours impossibles, de greasers insouciants, d’anecdotes sur les grands noms du genre (Elvis, Buddy Holly….). ass.sapristi@gmail.com +33 3 24 27 09 75 https://www.billetweb.fr/ Château Rocan Sedan

