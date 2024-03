Concert Santolea Saint Bartholomew’s Church Dinard, dimanche 16 juin 2024.

Concert Santolea Saint Bartholomew’s Church Dinard Ille-et-Vilaine

Chants hispaniques Chants de la Renaissance Chants sacrés et traditionnels

Né d’une belle idée, celle de revenir sur les traces paternelles de son chef de chœur, Antoine Ballesteros, l’ensemble vocal SANTOLEA a emprunté son nom à un petit village espagnol aujourd’hui disparu sous les eaux d’un barrage de montagne. C’est ce qui explique la tonalité hispanique de son répertoire.

Son programme, choisi collectivement, est constitué d’œuvres tirées du répertoire civil et religieux et se joue des frontières culturelles, ne retenant que les puissances graves et joyeuses de pièces qui ont traversé le temps :

Des chants de la Renaissance à la musique sacrée, en passant par des traditionnels espagnols, italiens, anglais, américains du sud, et autres.

Ce groupe offre une palette musicale dont la couleur et le timbre s’adaptent à tout lieu et tout public.

L’ensemble est constitué de dix chanteurs issus de la région Mancelle. Ces compagnons ont en commun la joie intense que procure le plaisir de chanter. S’harmoniser avec application sans se prendre au sérieux, tel est le crédo qu’ils se sont fixé.

L’ensemble a déjà effectué des tournées en Espagne et dans le Sud-ouest de la France, en Bretagne, participé à plusieurs festivals, donné de nombreux concerts. Il s’est notamment illustré dans la création du MAGNIFICAT de Monique POIRIER à l’Eglise de la Couture au Mans et dans le Canticum Trium Puerorum de PRAETORIUS à l’Abbaye de l’Epau.

dimanche 16 juin 16H00

Participation libre .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16 16:00:00

fin : 2024-06-16 17:30:00

Saint Bartholomew’s Church Rue Faber

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Concert Santolea Dinard a été mis à jour le 2024-03-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme