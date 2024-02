Concert Santanights Tribute to Santana Soultz-Haut-Rhin, dimanche 17 mars 2024.

Ces musiciens expérimentés, dont certains ont usé les bancs des conservatoires de la région, ont travaillé avec passion et acharnement pour trouver le son et le groove du groupe mythique SANTANA et de son guitariste de légende.

Des plus grands standards aux trésors enfouis, le répertoire promet d’être riche et contrasté. »

Avec Hugo Corigliano (guitare et chant), Guillaume Derycke (clavier), Abdelkader Kacher (percussions), Guillaume Christen (percussions), Daniel Vaxelaire (batterie), Arthur Weber (basse et chant), Luca Caruso (chant, guitare et percussions) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17 16:30:00

7 Place de l’église

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est

