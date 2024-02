Concert Santa Patchole ; Arpians ; Machino ; Indy Le Brizeux Quimperlé, mercredi 7 février 2024.

Concert Santa Patchole ; Arpians ; Machino ; Indy Le Brizeux Quimperlé Finistère

Pour la 6ème fois Santa Patchole réitère sa tournée de février en Bretagne. Cette année quelques nouveautés: en plus de Machino la scène sera partagée avec le groupe Arpians; mais également avec Indy, le bon cocktail pour une soirée festive garantie !

¤ SANTA PATCHOLE:

« c’est un style particulier, un savant mélange, qui va du reggae au poum-tchak​, entre rumba et cumbia, des textes en français et occitan.

Depuis 2012, ce projet a pris de multiples visages, laboratoire d’expériences, évolutif au gré des délires et des rencontres, de va-et-vient de musiciens et d’itinérance.

Fred chanteur de Goulamas’K, à l’origine de ce projet, mène la chanson entouré de Machino Troubadour à la basse mais également de Floreta au flabiol, Dario à la trompette, Remy à la guitare et Polo à la batterie/percussions, tous de Goulamas’K.

Cela fait de Santa Patchole une formation joyeuse axée sur la danse et la fête »

¤ ARPIANS (Electrock Skumbia)

« Peu connu en France, ce trio d’aventuriers original et originaire des

garrigues languedociennes écume pourtant les Caraïbes et l’Amérique latine depuis de nombreuses années. De Botoga la colombienne à Titijuana la mexicaine, de la Havana cubiste aux portes de los Buenos Paires d’Argentine, leurs tournées sont mémorables. La danse et le partage revendicatif symbolisent l’aventure ARPIANS, les décibels sont au service du reggae et du baléti latin’oc.

Vous ne trouverez pas d’albums ni de clips sur les réseaux sociaux.

Ils privilégient la scène comme tribune festive, aller les voir en

concert reste le meilleur (et le seul) moyen de les apprécier.

Ah oui, au fait ! ARPIANS, ça veut dire… ESCROCS ! »

¤ INDY:

« Remy guitariste de Goulamas’K nous livre ici une version intimiste de son univers, en allant du rock acoustique pur et dur, aux aventures folkloriques. Avec guitare et voix il s’essaye à des compos et autres reprises sérieuses, ou pas. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 19:00:00

fin : 2024-02-07 22:00:00

Le Brizeux 7 Quai Brizeux

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne contact@lebrizeux.com

L’événement Concert Santa Patchole ; Arpians ; Machino ; Indy Quimperlé a été mis à jour le 2024-02-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS