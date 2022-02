Concert – Sans-Patrick avec Charlie Mopps Larbey, 4 mars 2022, Larbey.

Concert – Sans-Patrick avec Charlie Mopps Café Boissec 303 route de l’église Larbey

2022-03-04 19:30:00 – 2022-03-04 00:00:00 Café Boissec 303 route de l’église

Larbey Landes

15 15 EUR Nommé d’après le mythique inventeur de la bière, le groupe Charlie Mopps (Pays-Basque) vous propose de noyer vos peines et d’oublier vos soucis en dansant, une pinte à la main, sur des airs traditionnels et des chansons à boire ! En première partie ce sont les musiciens de l’Irish Coffee Club qui viendront régaler vos oreilles !

Cette année, en plus de fêter la Sans-Patrick, on corse la chose en fêtant la 100 Patrick… Patrick Sébastien, Patrick Poivre d’Arvor, Patrick Swayze…. qui nous aidera à atteindre les 100 Patrick ???

+33 5 58 97 57 93

Café Boissec – Sac de billes

Café Boissec 303 route de l’église Larbey

dernière mise à jour : 2022-01-25 par