Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Concert sans gluten / Mamzell Bou Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Concert sans gluten / Mamzell Bou Luz-Saint-Sauveur, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Luz-Saint-Sauveur. Concert sans gluten / Mamzell Bou 2021-07-07 18:30:00 – 2021-07-07 LUZ-SAINT-SAUVEUR 26 , place Saint-Clément

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Comédienne-chanteuse multirécidiviste et femme-orchestre nouvelle génération, la cheffe Bou vous propose une cuisine hétéroclite de notes et de mots concoctée en direct.

Reprises ou recettes originales à base de piano, Looper, percussions, shrutti-box… pour de savoureux menus musicaux sélectionnés par le public. Une voix unique, un concert plein d’humour, léger et rafraîchissant, idéal pour l’apéritif : régalez l’âme avant les papilles !

Marlène Bouniort se balade de concerts intimistes en appartements, en festivals d’humour ou de chant de grande renommée, et débarque à Luz Saint-Sauveur pour une représentation exceptionnelle! Joyeux appétit ! Compagnie D.N.B / Création 2016 / Spectacle musical et gastronomique / Tout public à partir de 12 ans / Durée 1h10 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Étiquettes évènement : Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR 26 , place Saint-Clément Ville Luz-Saint-Sauveur