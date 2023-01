Concert : Sangria gratuite Pardies Pardies Pardies Catégories d’Évènement: Pardies

Pyrénées-Atlantiques

Concert : Sangria gratuite Pardies, 4 février 2023, Pardies Pardies. Concert : Sangria gratuite Place de l’Eglise Salle des fêtes Pardies Pyrénées-Atlantiques Salle des fêtes Place de l’Eglise

2023-02-04 20:00:00 – 2023-02-04 02:00:00

Salle des fêtes Place de l’Eglise

Pardies

Pyrénées-Atlantiques Pardies 8 EUR Ouverture des portes.

Après le concert, la soirée continuera jusqu’à 2h du mat’ avec un DJ. Ouverture des portes.

Après le concert, la soirée continuera jusqu’à 2h du mat’ avec un DJ. +33 6 58 56 08 86 Comité des fêtes sangria gratuite

Salle des fêtes Place de l’Eglise Pardies

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Pardies, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pardies Adresse Pardies Pyrénées-Atlantiques Salle des fêtes Place de l'Eglise Ville Pardies Pardies lieuville Salle des fêtes Place de l'Eglise Pardies Departement Pyrénées-Atlantiques

Pardies Pardies Pardies Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pardies-pardies/

Concert : Sangria gratuite Pardies 2023-02-04 was last modified: by Concert : Sangria gratuite Pardies Pardies 4 février 2023 Pardies Pardies Pyrénées-Atlantiques Place de l'Eglise Salle des fêtes Pardies Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques

Pardies Pardies Pyrénées-Atlantiques