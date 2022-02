Concert sandwich – Saint-Patrick Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Concert sandwich – Saint-Patrick Saint-Brieuc, 17 mars 2022, Saint-Brieuc. Concert sandwich – Saint-Patrick La Villa Carmélie 55 rue pinot-duclos Saint-Brieuc

2022-03-17 12:30:00 – 2022-03-17 13:30:00 La Villa Carmélie 55 rue pinot-duclos

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Pour ce jour de la Saint Patrick, La Passerelle & la Villa Carmélie vous accueillent pour un concert (sans) sandwich spécial autour de la musique de Turlough O’Carolan.

Tout public La Villa Carmélie 55 rue pinot-duclos Saint-Brieuc

Lieu Saint-Brieuc Adresse La Villa Carmélie 55 rue pinot-duclos Ville Saint-Brieuc

