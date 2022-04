Concert sandwich – Georges Brassens Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Concert sandwich – Georges Brassens Saint-Brieuc, 3 mai 2022, Saint-Brieuc. Concert sandwich – Georges Brassens La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

2022-05-03 12:30:00 – 2022-05-03 13:30:00 La Passerelle 1 Place de la Résistance

Saint-Brieuc Côtes d’Armor L’année passée nous fêtions les 100 ans de la naissance du chanteur français Georges Brassens. Lors d’un concert sandwich spécial, la Villa Carmélie reviendra sur l’œuvre du compositeur de la Chanson pour l’Auvergnat. accueil@lapasserelle.info +33 2 96 68 18 40 https://www.lapasserelle.info/agenda L’année passée nous fêtions les 100 ans de la naissance du chanteur français Georges Brassens. Lors d’un concert sandwich spécial, la Villa Carmélie reviendra sur l’œuvre du compositeur de la Chanson pour l’Auvergnat. La Passerelle 1 Place de la Résistance Saint-Brieuc

