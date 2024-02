Concert Samira BRAHMIA Première partie Dendana Canal 93 Bobigny, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Tarif prévente : 13 EUR

Samira Brahmia revendique son identité plurielle et à l’ambition de bousculer les codes esthétiques pour faire voyager son art hors des territoires assignés.

Avec ce second album, composé au plus près de ses émotions, Samira Brahmia offre un aperçu fidèle de sa personnalité. Evoquant les trajectoires de Myriam Makeba ou de Cheikha Rimitti, elle y revendique ses libertés de femme et son éthique d’artiste. Un projet jouant de l’intime et de la sensualité, de la gravité et de l’humour, tricotant des écheveaux arabo-andalou, africain, jazzy ou pop. Elle évoque aussi bien l’abnégation des mères africaines, l’exil, l’altruisme, les ancêtres, les réfugiés, que le désir et l’ivresse…

Elle sera précédée de Nassim Dendane alias DenDana, auteur-compositeur-interprète découvert par les radios algériennes avec ses premières reprises de Bob Marley, il prend le nom de DENDANA, qui signifie “Musique” en dialecte algérien, et devient “Révélation masculine algérienne” en 2011.

Sur scène, sa personnalité solaire, sa présence chaleureuse et son ouverture captent le public, ses performances live transportent et frôlent la transe. Ses valeurs d’ouverture sur le monde et d’abolition des frontières musicales, en font malgré lui un artiste engagé, dont les performances live touchent au cœur et à l’âme.

Canal 93 63 Avenue Jean Jaurès 93000

Contact : http://www.canal93.com

