Concert Sambuca Arleuf, 5 août 2022, Arleuf.

Concert Sambuca Arleuf

2022-08-05 – 2022-08-05

Arleuf Nièvre Arleuf

Concert Sambuca (Musique brésilienne). Sambuca est un groupe en pleine ascension composé de Irene Amata à la voix et Roberto Stimoli à la guitare 7 cordes, un duo qui réinvente la musique brésilienne en proposant des interprétations très personnelles, innovantes, surprenantes, où les sonorité brésiliennes, le jazz et la chanson se mélangent avec leurs influences italiennes. Après le succès de leur 1er album « Luz » (2020, Prodastar / Inouïe Distribution) Sambuca continue sa recherche dans l’immense patrimoine musicale brésilien, et propose des nouveaux arrangements et interprétations, ainsi que des compositions originales nourries par la culture brésilienne et leurs origines méditerranéennes.

+33 3 86 78 84 66

Concert Sambuca (Musique brésilienne). Sambuca est un groupe en pleine ascension composé de Irene Amata à la voix et Roberto Stimoli à la guitare 7 cordes, un duo qui réinvente la musique brésilienne en proposant des interprétations très personnelles, innovantes, surprenantes, où les sonorité brésiliennes, le jazz et la chanson se mélangent avec leurs influences italiennes. Après le succès de leur 1er album « Luz » (2020, Prodastar / Inouïe Distribution) Sambuca continue sa recherche dans l’immense patrimoine musicale brésilien, et propose des nouveaux arrangements et interprétations, ainsi que des compositions originales nourries par la culture brésilienne et leurs origines méditerranéennes.

Arleuf

dernière mise à jour : 2022-04-14 par