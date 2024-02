CONCERT SAMÂ-Ï ARSENAL SALLE DE L’ESPLANADE Metz, dimanche 18 février 2024.

Créé par Emmanuel Bardon en 1996, Canticum Novum tisse ensemble les traditions de la musique ancienne et celles du bassin méditerranéen, exaltant l’union du monde chrétien et d’un orient tout à la fois juif et mauresque. Tourné vers le répertoire traditionnel syrien, Samâ-ï évoque le carrefour multiculturel que fut Alep, l’une des plus anciennes cités du monde, associant les communautés byzantines, arabes, turques, kurdes et séfarades à la chrétienté d’Orient dans toute sa variété méconnue. Canticum Novum se fait ainsi la voix d’un fertile creuset poétique et artistique, constant dialogue de religions et de cultures.Tout public

8 EUR.

