Concert « Sam Isaac Quartet » ZAC du Mont de Magny Gisors, vendredi 9 février 2024.

Concert « Sam Isaac Quartet » ZAC du Mont de Magny Gisors Eure

Funk

Né à Cotonou au Bénin, le tromboniste et chanteur Sam Isaac est auteur, compositeur, arrangeur et interprète. Dans un esprit créatif et moderne, Sam Isaac s’inspire de la diversité des rythmes traditionnels du Bénin pour en tirer une écriture musicale personnelle qui reflète ses aspirations profondes. Dans une démarche de fusion, Sam Isaac propose au public de partager avec lui sa fascination pour les sonorités plurielles et universelles conjuguant l’Afrique avec les autres continents. Pour ce projet, Sam Isaac se met en quintet en assemblant autour de lui des musiciens parisiens.

Funk

Né à Cotonou au Bénin, le tromboniste et chanteur Sam Isaac est auteur, compositeur, arrangeur et interprète. Dans un esprit créatif et moderne, Sam Isaac s’inspire de la diversité des rythmes traditionnels du Bénin pour en tirer une écriture musicale personnelle qui reflète ses aspirations profondes. Dans une démarche de fusion, Sam Isaac propose au public de partager avec lui sa fascination pour les sonorités plurielles et universelles conjuguant l’Afrique avec les autres continents. Pour ce projet, Sam Isaac se met en quintet en assemblant autour de lui des musiciens parisiens. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris

Gisors 27140 Eure Normandie lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

L’événement Concert « Sam Isaac Quartet » Gisors a été mis à jour le 2024-01-31 par Vexin Normand Tourisme