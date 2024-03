CONCERT « SALUT LES P’TITS CLOUS » Barbazan, samedi 8 juin 2024.

CONCERT « SALUT LES P’TITS CLOUS » Barbazan Haute-Garonne

Présenté par Marc Toesca du Top 50, avec Lio, Plastic Bertrand, Zouk Machine et Julie Pietri

Ambiance années 80, en live avec musiciens, choristes et danseuses.

Réservation en ligne sur le site Hello Asso.

Buvette et restauration rapide sur place.

Organisé par le Casino de Barbazan, la commune de Barbazan et Idéal31. 1515 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 21:00:00

fin : 2024-06-08 23:00:00

PARC DES THERMES

Barbazan 31510 Haute-Garonne Occitanie

