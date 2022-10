CONCERT « SALON ROMANTIQUE » – FESTIVAL INTERNATIONAL DE VIOLON Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges Remiremont 10 EUR La Ville de Remiremont a le plaisir d’accueillir un concert décentralisé du Festival International de Violon de Mirecourt, Samedi 12 novembre 2022 à 20h30, au Centre Culturel Gilbert Zaug – 2 place Henri Utard à Remiremont. Dana CIOCARLIE, pianiste, Diana LIGETI, violoncelliste, et Marianne PIKETTY, violoniste, donnent rendez-vous aux mélomanes pour partager une soirée dédiée au romantisme.

Deux facettes de ce genre musical y résonneront. L’esprit français de la fin du XIXe siècle, représenté par des œuvres de Mel BONIS et Ernest CHAUSSON, côtoiera le romantisme allemand, avec le Trio N°1 de Felix MENDELSSOHN. Lyrisme et fantastique contrasteront avec des sonorités annonçant l’impressionnisme du XXe siècle. Informations et billetterie :

– Mairie de Remiremont

1 place Christian Poncelet à Remiremont

03 29 62 42 17

mairie@remiremont.fr

– Centre Culturel Gilbert Zaug

2 place Henri Utard à Remiremont +33 3 29 62 42 17 https://www.remiremont.fr/concert-salon-romantique-festival-international-de-violon/ Ville de Mirecourt

