Concert Salomon « Lettre a tu » Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Concert Salomon « Lettre a tu » Oloron-Sainte-Marie, 9 juillet 2022, Oloron-Sainte-Marie. Concert Salomon « Lettre a tu »

Parvis de la médiathèque Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Rue des Gaves Parvis de la médiathèque

2022-07-09 19:00:00 – 2022-07-09 21:00:00

Rue des Gaves Parvis de la médiathèque

Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie EUR 5 5 Organisé par l’association culturelle TRAM-E, le concert de Salomon « Lettre a tu » sera accompagné par un atelier. Organisé par l’association culturelle TRAM-E, le concert de Salomon « Lettre a tu » sera accompagné par un atelier. +33 6 87 96 77 30 Organisé par l’association culturelle TRAM-E, le concert de Salomon « Lettre a tu » sera accompagné par un atelier. TRAM-E

Rue des Gaves Parvis de la médiathèque Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Other Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Rue des Gaves Parvis de la médiathèque Ville Oloron-Sainte-Marie lieuville Rue des Gaves Parvis de la médiathèque Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques

Concert Salomon « Lettre a tu » Oloron-Sainte-Marie 2022-07-09 was last modified: by Concert Salomon « Lettre a tu » Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 9 juillet 2022 Parvis de la médiathèque Rue des Gaves Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques