Concert Salle des Fêtes Montaut Montaut Catégories d’Évènement: Montaut

Pyrénées-Atlantiques

Concert Salle des Fêtes, 11 février 2023, Montaut Montaut. Concert Rue Annette Salle des Fêtes Montaut Pyrenees-Atlantiques Salle des Fêtes Rue Annette

2023-02-11 15:00:00 – 2023-02-11 16:40:00

Salle des Fêtes Rue Annette

Montaut

Pyrenees-Atlantiques Montaut Yves Sanarens et Patricia Armary vous donne rendez-vous pour un spectacle musical avec scénographie vidéo son et lumière sur écran géant. Yves Sanarens et Patricia Armary vous donne rendez-vous pour un spectacle musical avec scénographie vidéo son et lumière sur écran géant. +33 6 85 42 19 62 ©Patricia Armary

Salle des Fêtes Rue Annette Montaut

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Montaut, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Montaut Adresse Montaut Pyrenees-Atlantiques Salle des Fêtes Rue Annette Ville Montaut Montaut lieuville Salle des Fêtes Rue Annette Montaut Departement Pyrenees-Atlantiques

Montaut Montaut Montaut Pyrenees-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaut-montaut/

Concert Salle des Fêtes 2023-02-11 was last modified: by Concert Salle des Fêtes Montaut 11 février 2023 Montaut, Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Atlantiques Rue Annette Salle des Fêtes Montaut Pyrenees-Atlantiques Salle des Fêtes Montaut

Montaut Montaut Pyrenees-Atlantiques