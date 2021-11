Paris salle de spectacle de l'hôpital Bretonneau Paris Concert salle de spectacle de l’hôpital Bretonneau Paris Catégorie d’évènement: Paris

Samedi 6 novembre, 20h, salle de spectacle de l’hôpital Bretonneau au: 23 Rue Joseph de Maistre, 75018 Paris Orchestre Uniart avec la participation de jeunes violonistes prodiges, Margarita Pochebut, Ukraine et Adriel Collomb, France. Au programme: Tchaikovski, Kalinnikov, Chostakovich, Vitali, Wieniawski

L’entrée est libre avec participation aux frais de l’Association laissée à la discrétion du public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T20:00:00 2021-11-06T21:30:00

