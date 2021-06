Concert Saisons/Brumes PAD – Pépinière Artistique Daviers –, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Angers.

Concert Saisons/Brumes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à PAD – Pépinière Artistique Daviers –

Le concert fait partie d’une série d’évènements qui se déroulera au pad -pépinière artistique daviers -, dans la cabine, le studio du bas, les ateliers et les jardins, durant le weekend du patrimoine. **La cie nathalie béasse invite, samedi & dimanche :** – dans la cabine du pad de 14h à 18h : exposition _3 soeurs_ de Marine, Julie et Delphine Oger / sculpture, photo, vidéo – dans divers espaces du pad à 16h30, 17h et 17h30, performances _Back Player_ de Corentin le Flohic – dans le petit jardin du pad à 18h : concert de [_Saisons/Brumes_](http://samesamebutdifferent.fr/saisons.html) **Qu’est-ce-que le pad ?** Le pad est une pépinière artistique des arts visuels et des arts de la scène, qui offre trois espaces de travail et d’expérimentation. Il existe grâce à la volonté de trois structures artistiques implantées à Angers : le collectif BLAST, la compagnie Loba et la cie nathalie béasse, en partenariat avec le service culturel de la Ville d’Angers. Retrouvez la programmation de la saison 2021/2022 ici : [cienathaliebeasse.net](https://www.cienathaliebeasse.net/fr/pad) instagram : [@lacabine_pad_cienathaliebeasse](https://www.instagram.com/lacabine_pad_cienathaliebeasse/) facebook : [cabinepad](https://www.facebook.com/cabinepad)

entrée libre

concert dans le petit jardin du pad

PAD – Pépinière Artistique Daviers – 3 boulevard Daviers 49100 Angers Angers Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T18:45:00;2021-09-19T18:00:00 2021-09-19T18:45:00