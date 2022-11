Concert Sainte Cécile Habas Habas Catégories d’évènement: Habas

Landes

Concert Sainte Cécile Habas, 26 novembre 2022, Habas. Concert Sainte Cécile

Foyer municipal Habas Landes

2022-11-26 – 2022-11-26 Habas

Landes Habas La Lyre Habassaise vous invite au concert de la Sainte Cécile :

* 1ère partie : concert de l’école de musique

Dimanche 27 novembre à 11h00 : messe en musique et concert à l'Eglise.

Habas

