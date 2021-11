Grâces Grâces Côtes-d'Armor, Grâces Concert Sainte Cécile Grâces Grâces Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Grâces

Concert Sainte Cécile Grâces, 20 novembre 2021, Grâces. Concert Sainte Cécile Grâces

2021-11-20 20:45:00 – 2021-11-20

Grâces Côtes d’Armor Grâces L’orchestre d’harmonie de Perros-Guirec et celui du Pays de Guingamp, ont mis au point un programme éclectique qu’ils présenteront au public . Les recettes seront reversées en partie au Secours populaire français. Les billets sont en vente sur place une heure avant le concert. +33 2 96 23 21 15 L’orchestre d’harmonie de Perros-Guirec et celui du Pays de Guingamp, ont mis au point un programme éclectique qu’ils présenteront au public . Les recettes seront reversées en partie au Secours populaire français. Les billets sont en vente sur place une heure avant le concert. Grâces

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Grâces Autres Lieu Grâces Adresse Ville Grâces lieuville Grâces