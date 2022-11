Concert Sainte-Cécile Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime Concert Sainte-Cécile par l’Orchestre d’Harmonie de la ville d’Eu. Venez découvrir des musiques films, des musiques classiques et de la variété internationale.

Il y en a pour tous les goûts et pour toute la famille Direction : Jean-René Martel

Verre de l'amitié offert par la marie d'Eu à la fin du concert Si vous souhaitez discuter avec les musiciens, nous avons une répétition mercredi 16 novembre à 19h30 et le vendredi 18 novembre à 20h30 à l'école de musique. https://fb.me/e/5t95cdtzy

