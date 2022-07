Concert Saint-Valery-sur-Somme, 24 juillet 2022, Saint-Valery-sur-Somme.

Concert

Rue de la Chapelle Saint-Valery-sur-Somme Somme

2022-07-24 20:30:00 – 2022-07-24

Saint-Valery-sur-Somme

Somme

Concert de musiques de films proposé par l’Association de Sauvegarde de la chapelle Saint Valery dite des marins | Pirates des Caraïbes, Game of Thrones, les Moulins de mon Cœur, le Professionnel… les musiciens du trio NDanim se réunissent sous les voûtes de la chapelle St-Valery pour interpréter les plus grands thèmes du cinéma.

Avec Nordine Djahieche, trompettiste, Eugénie Ikonomou, flûtiste, et Angela Carbonnier, pianiste.

+33 3 22 26 92 62

© Samuel Crampon

Saint-Valery-sur-Somme

dernière mise à jour : 2022-07-08 par