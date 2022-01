Concert Saint Valentin Jazz Club Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Concert Saint Valentin Jazz Club Montélimar, 6 février 2022, Montélimar. Concert Saint Valentin Jazz Club Salle St Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar

2022-02-06 15:30:00 15:30:00 – 2022-02-06 17:45:00 17:45:00 Salle St Martin 2 rue Bernard Cathelin

Montélimar Drôme EUR Un concert Jazz Club pour la Saint-Valentin avec le Quartet Tom Sawyer ! jazzdanslaville@laposte.net https://www.jazzdanslaville.com/ Salle St Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Autres Lieu Montélimar Adresse Salle St Martin 2 rue Bernard Cathelin Ville Montélimar lieuville Salle St Martin 2 rue Bernard Cathelin Montélimar

Montélimar Montélimar https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montelimar/