Concert Saint-Patrick « Tin Galway » Le Marvageur Rosoy, samedi 16 mars 2024.

Le groupe se compose d’une violoniste, d’un flûtiste qui manie également la cornemuse et l’accordéon diatonique, d’un guitariste et de Gari Keon, le véritable Irlandais du groupe.

Le répertoire est composé de musiques entraînantes d’irlande, d’écosse, de bretagne et la musique festive des balkans s’y invite par moments.

Entrée Libre -> Consommation Requise.

Restauration de 19h30 à 21h sur réservation (menu unique plat+dessert à 18€). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 21:30:00

fin : 2024-03-16

Le Marvageur 15 Route de Véron

Rosoy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lemarvageur.fr

L’événement Concert Saint-Patrick « Tin Galway » Rosoy a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Sens et Sénonais