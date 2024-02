Concert Saint-Patrick Maurice Lennon Trio Marcillé, samedi 16 mars 2024.

Maurice Lennon Trio

Un trio exceptionnel avec Maurice Lennon, l’un des plus célèbre violoniste et compositeur en Irlande et les talentueux multi-instrumentistes Ciara Brennan et Chris Dawson.

Le violoniste Maurice Lennon a la virtuosité en abondance !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

Salle des fêtes, route des écoles

Marcillé 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine reservations@scenesnomades.fr

