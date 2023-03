CONCERT SAINT PATRICK Grimaucourt-près-Sampigny Grimaucourt-près-Sampigny Catégories d’Évènement: Grimaucourt-près-Sampigny

Meuse Grimaucourt-près-Sampigny La prochaine Saint-Patrick est programmée ! Ouverture du bar et visite gratuite de la brasserie à 18h

NOUVELLE BIERE à découvrir

Jambon au tournebroche et cochonnailles 100% #MadeInMeuse avec la Ferme du Colombier

Desserts par la biscuiterie Meusienne et ses biscuits spéciaux pour la Saint-Patrick

Concert gratuit Folk Rock Celtique avec Les Ménileux contact@brasserie-hopfarmer.fr +33 6 82 99 40 14 Grimaucourt-près-Sampigny

