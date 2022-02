CONCERT SAINT PATRICK Grimaucourt-près-Sampigny Grimaucourt-près-Sampigny Catégories d’évènement: Grimaucourt-près-Sampigny

Meuse

CONCERT SAINT PATRICK Grimaucourt-près-Sampigny, 19 mars 2022, Grimaucourt-près-Sampigny. CONCERT SAINT PATRICK Grimaucourt-près-Sampigny

2022-03-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-19 23:30:00 23:30:00

Grimaucourt-près-Sampigny Meuse Grimaucourt-près-Sampigny Hop Farmer vous invite à ses portes ouvertes. Au programme visite de la ferme brasserie, concert rock celtique à 19h. contact@brasserie-hopfarmer.fr +33 6 82 99 40 14 Hop Farmer

Grimaucourt-près-Sampigny

dernière mise à jour : 2022-02-24 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS

Détails Catégories d’évènement: Grimaucourt-près-Sampigny, Meuse Autres Lieu Grimaucourt-près-Sampigny Adresse Ville Grimaucourt-près-Sampigny lieuville Grimaucourt-près-Sampigny Departement Meuse

Grimaucourt-près-Sampigny Grimaucourt-près-Sampigny Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grimaucourt-pres-sampigny/

CONCERT SAINT PATRICK Grimaucourt-près-Sampigny 2022-03-19 was last modified: by CONCERT SAINT PATRICK Grimaucourt-près-Sampigny Grimaucourt-près-Sampigny 19 mars 2022 Grimaucourt-près-Sampigny Meuse

Grimaucourt-près-Sampigny Meuse