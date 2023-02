CONCERT SAINT PATRICK Salle du Trépadé, 17 mars 2023, FONSORBES.

CONCERT SAINT PATRICK Salle du Trépadé. Un spectacle à la date du 2023-03-17 à 21:00 (2023-03-17 au ). Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) Tout public Durée : 2h Parking devant la salle et emplacements pour les personnes à mobilité réduite Un justificatif pour les tarifs réduits vous sera demandé dans la salle Le groupe « Les Barbars » conduit avec humour par le chanteur-musicien irlandais Gerry Carter, nous propose un concert festif qui mêle musiques traditionnelles enjouées, airs de danse rapides, mélodies mélancoliques qui créent une ambiance joyeuse, spontanée, chaleureuse, enveloppée de ce charme typiquement irlandais. De sa voix chaude et grave Gerry chante son pays accompagné de musiciens de talent qui surprendront les amateurs aux sons de violon, guitare, mandoline et contrebasse. Ensemble et avec des chants à 3 voix, ils emmènent le public au large des rivages d’Irlande. Le maître de danse invitera les Fonsorbais à le rejoindre sur la piste et à esquisser avec lui quelques pas de danse. Un concert plein d’énergie positive à ne pas manquer ! Buvette sur place

Salle du Trépadé FONSORBES place du Trépadé Haute-Garonne

