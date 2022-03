Concert Saint Patrick avec Irish Rollers Le Temple de la Bière,Agen (47)

Le Temple de la Bière, Agen (47), le vendredi 18 mars à 19:30

Fêtes de la St.Patrick *source : événement [Concert Saint Patrick avec Irish Rollers](https://agendatrad.org/e/35786) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T19:30:00 2022-03-18T23:30:00

