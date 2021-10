Concert Saint-Palais, 7 novembre 2021, Saint-Palais.

Concert 2021-11-07 – 2021-11-07

Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

15 EUR Concert Joan de Nadau. Première partie : Ozenki

Concert acoustique, à trois, avec Cedric Privé au violon, et Jean Pierre Médou à la guitare.

Quarante ans de chansons, quatre Olympia, trois Zenith, des milliers de concerts et des

salles toujours pleines, que notre joie demeure !

Billetterie à la caisse du cinéma ou sur internet www.moncine.fr

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Concert Joan de Nadau. Première partie : Ozenki

Concert acoustique, à trois, avec Cedric Privé au violon, et Jean Pierre Médou à la guitare.

Quarante ans de chansons, quatre Olympia, trois Zenith, des milliers de concerts et des

salles toujours pleines, que notre joie demeure !

Billetterie à la caisse du cinéma ou sur internet www.moncine.fr

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Concert Joan de Nadau. Première partie : Ozenki

Concert acoustique, à trois, avec Cedric Privé au violon, et Jean Pierre Médou à la guitare.

Quarante ans de chansons, quatre Olympia, trois Zenith, des milliers de concerts et des

salles toujours pleines, que notre joie demeure !

Billetterie à la caisse du cinéma ou sur internet www.moncine.fr

Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans et 2 mois (2ème dose de vaccin depuis 7 jours ou test PCR négatif de moins de 48h ou test antigénique négatif de moins de 48h ou test PCR positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois)

Complexe Saint-Louis

dernière mise à jour : 2021-10-21 par