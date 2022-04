Concert Saint Nicholas Choir Litja – Les Choralies Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine

Vaucluse

Concert Saint Nicholas Choir Litja – Les Choralies Vaison-la-Romaine, 4 août 2022, Vaison-la-Romaine. Concert Saint Nicholas Choir Litja – Les Choralies Vaison-la-Romaine

2022-08-04 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-04

Vaison-la-Romaine Vaucluse Vaison-la-Romaine Vaucluse Le prodigieux chœur slovène fait souffler avec créativité un vent de fraîcheur et d’audace sur la scène traditionnelle internationale. secretariat@choralies.org +33 4 72 19 83 40 http://www.choralies.org/ Vaison-la-Romaine

dernière mise à jour : 2021-12-14 par Office de tourisme du Pays de Vaison Ventoux en Provence

Détails Catégories d’évènement: Vaison-la-Romaine, Vaucluse Autres Lieu Vaison-la-Romaine Adresse Ville Vaison-la-Romaine lieuville Vaison-la-Romaine Departement Vaucluse

Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaison-la-romaine/

Concert Saint Nicholas Choir Litja – Les Choralies Vaison-la-Romaine 2022-08-04 was last modified: by Concert Saint Nicholas Choir Litja – Les Choralies Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine 4 août 2022 Vaison-la-Romaine Vaucluse

Vaison-la-Romaine Vaucluse