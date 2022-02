Concert Saint-Méen-le-Grand, 5 mars 2022, Saint-Méen-le-Grand. Concert Saint-Méen-le-Grand

2022-03-05 – 2022-03-05

Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine Saint-Méen-le-Grand Deuxième soirée concert par l’association Ptit Li’on.

Elle aura lieu à la salle Théodore Botrel.

En plus des nouveautés qui seront apportées par l’association, Mayeul, artiste connu grâce à son passage dans l’émission The Voice, sera présent sur scène.

Ce sera également l’occasion pour les frères Boisnard pour jouer leurs nouvelles créations musicales. L’association recherche toujours des sponsors pour organiser cette soirée.

Points de vente : Super U, hôtel des 3 piliers et magasin SPAR. +33 6 86 68 54 07

Saint-Méen-le-Grand

