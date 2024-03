Concert Saint-Léger-sous-Beuvray, jeudi 11 avril 2024.

Concert Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Le Chœur d’enfant jeunes pousses a été fondée en 2021 à Paris, sous la direction de Tingting. Elle accueille des enfants de 6 à 15 ans. Les enfants chantent en chinois, en français, en anglais et dans d’autres langues. Ils répètent une fois par semaine. Les enfants arrivent au Chœur d’enfants jeunes pousses avec leur envie de chanter, de bouger en musique, de partager une expérience artistique collective. Le répertoire leur permet de découvrir leur voix et l’harmonie musicale tout en approfondissant la culture musicale chinoise et la connaissance de chansons folkloriques du monde. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 18:30:00

fin : 2024-04-11 20:00:00

Maison du Beuvray

Saint-Léger-sous-Beuvray 71990 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté maisondubeuvray@wanadoo.fr

L’événement Concert Saint-Léger-sous-Beuvray a été mis à jour le 2024-03-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)