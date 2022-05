Concert Saint-Hilaire-sur-Risle, 3 juin 2022, Saint-Hilaire-sur-Risle.

Concert Saint-Hilaire-sur-Risle

2022-06-03 – 2022-06-03

Saint-Hilaire-sur-Risle 61270

Concert le vendredi 3 juin à 21h à la classe à St Hilaire sur risle avec Automne.

Automne, c’est la rencontre audacieuse du violoncelle, du rock, et de la chanson ! Dans la lignée des chansonniers, mais dans une version rétro-moderne, contemporaine, bien dans son époque, Automne compose et jongle, avec les mots, avec la musique, avec un sens de l’épure rafraîchissant, tout en subtilité.

Thomas Gromb à la batterie et au ukulélé,

David Haddad à la guitare, la basse et au pocket

piano, et Perry Leopard à la guitare et la basse.

Quatre musiciens hors-normes, inspirés par Piaf, Velvet Underground, Camille, Patti Smith, Rita Mitsouko et The Ex, et la musique expérimental

Entrée 8 euros, tarif réduit 5 euros, gratuit pour les moins de18 ans

Concert le vendredi 3 juin à 21h à la classe à St Hilaire sur risle avec Automne.

Automne, c’est la rencontre audacieuse du violoncelle, du rock, et de la chanson ! Dans la lignée des chansonniers, mais dans une version rétro-moderne,…

margolaclasse@orange.fr

Concert le vendredi 3 juin à 21h à la classe à St Hilaire sur risle avec Automne.

Automne, c’est la rencontre audacieuse du violoncelle, du rock, et de la chanson ! Dans la lignée des chansonniers, mais dans une version rétro-moderne, contemporaine, bien dans son époque, Automne compose et jongle, avec les mots, avec la musique, avec un sens de l’épure rafraîchissant, tout en subtilité.

Thomas Gromb à la batterie et au ukulélé,

David Haddad à la guitare, la basse et au pocket

piano, et Perry Leopard à la guitare et la basse.

Quatre musiciens hors-normes, inspirés par Piaf, Velvet Underground, Camille, Patti Smith, Rita Mitsouko et The Ex, et la musique expérimental

Entrée 8 euros, tarif réduit 5 euros, gratuit pour les moins de18 ans

Saint-Hilaire-sur-Risle

dernière mise à jour : 2022-05-27 par