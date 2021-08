Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges, Vosges CONCERT Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

CONCERT Saint-Dié-des-Vosges, 5 septembre 2021, Saint-Dié-des-Vosges. CONCERT 2021-09-05 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-05 temple protestant 12 rue du Maréchal Foch

Saint-Dié-des-Vosges Vosges Saint-Dié-des-Vosges Concert en hommage à Jean Romain qui fut organiste au temple de Saint-Dié jusqu’en 2015,

Un beau moment d’émotion en perspective.

Conformément à la réglementation en cours, pass sanitaire demandé à l’entrée.

Plateau au profit de la réfection de l’orgue.

Verre de l’amitié servi à l’issue du concert. +33 6 74 45 34 07 Eglise Protestante unie de France dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu Saint-Dié-des-Vosges Adresse temple protestant 12 rue du Maréchal Foch Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville 48.28827#6.9468